Delica Jadi Bintang Utama Mitsubishi di Tokyo Auto Salon 2026

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors Corporation memastikan kehadirannya di Tokyo Auto Salon 2026, yang digelar pada 9–11 Januari di Makuhari Messe, Chiba.

Mengusung tema “Festival Delica”, Mitsubishi menyiapkan total 11 unit mobil kustom yang menjadikan Delica sebagai pusat perhatian.

Dua model andalan, Delica Mini—kei-car super height-wagon terbaru dan Delica D:5.

Lini kendaraan tampil dengan berbagai interpretasi modifikasi yang menonjolkan karakter tangguh sekaligus serbaguna.

Atmosfer stan Mitsubishi dirancang layaknya festival khas Jepang.

Dekorasi tematik, nuansa meriah, hingga kehadiran Delimaru, maskot resmi yang terinspirasi dari Delica Mini, siap menyambut pengunjung.

“Kehadiran Delimaru akan menghidupkan semangat ceria ‘Festival Delica’ saat menyapa para tamu,” tulis Mitsubishi dalam keterangannya, Rabu (7/1).

Sejumlah model unik menjadi magnet utama. Delica Mini Delimaru Festa tampil penuh karakter dengan stiker dan balutan bergambar maskot.