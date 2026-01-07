Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Delica Jadi Bintang Utama Mitsubishi di Tokyo Auto Salon 2026

Rabu, 07 Januari 2026 – 19:37 WIB
Delica Jadi Bintang Utama Mitsubishi di Tokyo Auto Salon 2026 - JPNN.COM
Modifikasi Delica di Tokyo Auto Salon 2026. Foto: mitsubishi

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors Corporation memastikan kehadirannya di Tokyo Auto Salon 2026, yang digelar pada 9–11 Januari di Makuhari Messe, Chiba.

Mengusung tema “Festival Delica”, Mitsubishi menyiapkan total 11 unit mobil kustom yang menjadikan Delica sebagai pusat perhatian.

Dua model andalan, Delica Mini—kei-car super height-wagon terbaru dan Delica D:5.

Baca Juga:

Lini kendaraan tampil dengan berbagai interpretasi modifikasi yang menonjolkan karakter tangguh sekaligus serbaguna.

Atmosfer stan Mitsubishi dirancang layaknya festival khas Jepang.

Dekorasi tematik, nuansa meriah, hingga kehadiran Delimaru, maskot resmi yang terinspirasi dari Delica Mini, siap menyambut pengunjung.

Baca Juga:

“Kehadiran Delimaru akan menghidupkan semangat ceria ‘Festival Delica’ saat menyapa para tamu,” tulis Mitsubishi dalam keterangannya, Rabu (7/1).

Sejumlah model unik menjadi magnet utama. Delica Mini Delimaru Festa tampil penuh karakter dengan stiker dan balutan bergambar maskot.

Mitsubishi Motors Corporation memastikan kehadirannya di Tokyo Auto Salon 2026, yang digelar pada 9–11 Januari di Makuhari Messe, Chiba. Temanya Festival Delica

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  Mitsubishi Delica  tokyo auto salon 2026  modifikasi mitsubishi delica 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp