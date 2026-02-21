Delman hingga Becak Jadi Trouble Spot di Jalur Mudik Jabar

jpnn.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar mulai mengecek jalur-jalur yang akan dilintasi pemudik saat momen pulang kampung menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan kecelakaan saat pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya bersama Kapolda Jabar telah menyusuri berbagai jalur utama yang menjadi tumpuan pemudik di wilayah Jawa Barat.

"Bersama Bapak Kapolda, kami sudah mengecek beberapa jalur di Jawa Barat yang menjadi tumpuan jalur mudik, mulai dari arus pemudik dari Jakarta, Sumatera menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk arus balik," kata Raydian, Sabtu (21/2/2026).

Sejumlah jalur yang telah dicek di antaranya Jalur Pantura, Tol Trans Jawa, hingga jalur arteri selatan di wilayah Priangan Timur. Terakhir, pengecekan dilakukan di jalur Pansela atau Pantai Selatan.

Menurut Raydian, dalam pengecekan tersebut pihaknya telah memetakan berbagai potensi kerawanan, baik trouble spot maupun black spot di masing-masing wilayah.

"Pada saat pengecekan itu, sudah kami mapping potensi kerawanan-kerawanan, trouble spot dan black spot di area masing-masing. Sudah kami perintahkan kepada para Kasat Lantas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa dikelola sebelum Operasi Ketupat nanti," ujarnya.

Menurutnya, setelah pengecekan terungkap salah satu potensi trouble spot saat arus mudik Lebaran berasal dari angkutan kendaraan tradisional, seperti andong atau delman dan becak.