Demajors dan Miles Films Rilis Vinyl Float Music For 3 Hari Untuk Selamanya

jpnn.com, JAKARTA - Film Indonesia ‘3 Hari untuk Selamanya’ karya sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana merupakan salah satu film road movie paling berpengaruh dalam perfilman Indonesia modern.

Dirilis pada 2007, film tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan perfilman Indonesia, juga bagi grup musik Float.

Berawal dari ketidaksengajaan, mini album Float sampai ke tangan Mira Lesmana dan Riri Riza pada 2005 bersamaan dengan persiapan penggarapan film 3 Hari Untuk Selamanya.

Keduanya jatuh cinta dengan musik dan lirik dari mini album tersebut, hingga akhirnya memutuskan menggandeng Float untuk mengisi latar musik film 3 Hari Untuk Selamanya.

Bagi banyak penonton, 3 Hari untuk Selamanya menjadi pintu pertama untuk mengenal Float. Sebaliknya, bagi para pendengar Float, film ini menjadi medium yang memperlihatkan bagaimana musik dapat memperluas makna sebuah cerita.

Hubungan keduanya terasa sangat organik, seolah film dan musik.tersebut memang diciptakan untuk saling melengkapi.

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19 tahun setelah film tersebut dirilis, label musik demajors berinisiasi untuk merilis ulang album itu dalam format vinyl.

Album yang bertajuk Music For 3 Hari Untuk Selamanya ini berisikan nomor-nomor popular seperti '3 Hari Untuk Selamanya' yang juga dijadikan judul film, 'Pulang', 'Stupido Ritmo', hingga 'Sementara'.