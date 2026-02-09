Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dembele 2 Gol, PSG Bantai Marseille 5-0

Senin, 09 Februari 2026 – 07:50 WIB
Dembele 2 Gol, PSG Bantai Marseille 5-0 - JPNN.COM
Ousmane Dembele (tengah) mencetak dua gol sast PSG hancurkan Marseille 5-0 dalam pertandingan Liga Prancis 2025/26 di Parc des Princes pada Minggu (8/2/2026). Foto: Antara/PSG.fr

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) membantai rival abadi mereka, Marseille 5-0 pada lanjutan pekan ke-21 Liga Prancis 2025/26 di Parc des Princes pada Senin dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi yang ketujuh beruntun bagi PSG di Ligue 1 dan mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen dengan 51 poin.

Namun demikian, persaingan masih ketat karena Lens terus membayangi di posisi kedua dengan selisih dua angka.

Baca Juga:

Adapun Marseille tertahan di peringkat empat dengan 39 poin, terpaut dua angka dari Lyon yang menempati urutan tiga, demikian yang dilansir laman resmi Ligue 1.

Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Les Parisiens dengan memborong dua gol di babak pertama.

Dembele membuka keunggulan pada menit ke-12 sebelum menggandakan skor menjelang turun minum.

Baca Juga:

PSG langsung unggul cepat melalui kerja sama apik Desire Dour dan Nuno Mendes.

Umpan terobosan Doue ke sisi kiri disambut Mendes, yang kemudian mengirimkan bola mendatar untuk diselesaikan Dembele ke gawang Marseille yang dijaga Jeffrey de Lange.

PSG membantai rival abadi mereka, Marseille, dengan skor telak 5-0 pada lanjutan Liga Prancis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSG  Marseille  Ousmane Dembele  Liga Prancis 
BERITA PSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp