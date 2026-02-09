Dembele 2 Gol, PSG Bantai Marseille 5-0

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) membantai rival abadi mereka, Marseille 5-0 pada lanjutan pekan ke-21 Liga Prancis 2025/26 di Parc des Princes pada Senin dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi yang ketujuh beruntun bagi PSG di Ligue 1 dan mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen dengan 51 poin.

Namun demikian, persaingan masih ketat karena Lens terus membayangi di posisi kedua dengan selisih dua angka.

Adapun Marseille tertahan di peringkat empat dengan 39 poin, terpaut dua angka dari Lyon yang menempati urutan tiga, demikian yang dilansir laman resmi Ligue 1.

Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Les Parisiens dengan memborong dua gol di babak pertama.

Dembele membuka keunggulan pada menit ke-12 sebelum menggandakan skor menjelang turun minum.

PSG langsung unggul cepat melalui kerja sama apik Desire Dour dan Nuno Mendes.

Umpan terobosan Doue ke sisi kiri disambut Mendes, yang kemudian mengirimkan bola mendatar untuk diselesaikan Dembele ke gawang Marseille yang dijaga Jeffrey de Lange.