Dembele: Mudah-mudahan di Suatu Hari Nanti Mbappe Memenangi Ballon d’Or

jpnn.com - JAKARTA - Bintang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele memberikan dukungan penuh kepada Kylian Mbappe untuk memenangkan Ballon d’Or, trofi pemain terbaik dunia versi majalah France Footbal, di masa depan.

Dia menilai bahwa performa gemilan rekannya di Tim Nasional Prancis itu sudah pantas membuat Mbappe menjadi kandidat kuat peraih penghargaan pemain terbaik dunia.

“Dia itu teman baik saya, saya harap dia terus seperti ini. Mudah-mudahan di suatu hari nanti, dia memenangi Ballon d'Or,” kata Dembele dikutip dari RMC Sport di Jakarta, Kamis (23/10). “Dia telah menjalani awal musim yang sangat bagus dan rutin mencetak gol,” tambahnya.

Mbappe memang tampil luar biasa sejak bergabung dengan Real Madrid.

Setelah mencatat 44 gol di musim debutnya, pemain berusia 26 tahun itu sudah mengemas 15 gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim 2025/2026.

Ketajaman Mbappe turut membawa klub berjuluk Los Blancos meraih 10 kemenangan dan hanya sekali kalah, serta memimpin klasemen sementara La Liga 2025/2026.

Dengan performa impresif Mbappe di awal musim, banyak pihak menilai peluangnya untuk mengikuti jejak Dembele meraih Ballon d’Or terbuka lebar.

Terlebih, Real Madrid kini berada di jalur yang tepat, memuncaki liga domestik dan tampil sempurna di dua laga awal Liga Champions.