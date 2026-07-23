Demi Akselerasi Digital ke Ponpes, Pemkot Tangsel Teken Kerja Sama Bareng FSPP

jpnn.com, JAKARTA - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menggandeng Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) di wilayah mereka untuk mengakselerasi literasi digital setelah proses penandatanganan nota kesepahaman di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory, Pondok Aren, Kamis (30/7).

Kepala Diskominfo Tangsel TB Asep Nurdin menyebutkan kerja sama ini menjadi komitmen nyata pemerintah daerah memastikan masyarakat menerima akses setara pada era digital.

“Kerja sama ini bertujuan memperkuat transformasi digital di lingkungan pesantren melalui penyediaan layanan internet gratis yang andal serta program peningkatan kapasitas digital bagi para santri," kata dia, Jumat (31/7).

Asep melanjutkan tujuan dari kerja sama itu juga mencakup penyediaan akses internet gratis bagi seluruh ponpes di Tangsel sebagai sarana pembelajaran, dakwah, dan pengembangan inovasi.

"Selain itu, kami ingin meningkatkan literasi digital para santri agar mampu menggunakan teknologi secara cerdas, produktif, aman, dan bertanggung jawab, serta mendorong lahirnya santri yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, kewirausahaan digital, dan ekonomi kreatif,” kata dia.

Asep mengatakan kerja sama nantinya diarahkan mengembangkan ekosistem digital pesantren serta memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Smart City Tangsel yang inklusif.

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Terkait dampak positif yang dihadirkan, Asep memaparkan manfaat nyata yang akan dirasakan baik oleh pihak pesantren, para santri, maupun pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Dia mengatakan manfaat kerja sama bagi pesantren ialah akses internet untuk menunjang proses belajar mengajar, kemudahan memperoleh referensi ilmu pengetahuan dan keislaman dari sumber terpercaya, peningkatan kualitas administrasi, serta terbukanya jejaring antaraponpes.