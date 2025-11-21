Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demi Anak-Anak, BGN Pertahankan 41 Dapur MBG Putri Wakil Ketua DRPD Sulsel

Jumat, 21 November 2025 – 17:15 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kiri) bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (kanan). Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan 41 dapur makan bergizi gratis (MBG) milik putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.

Menurut dia, dapur-dapur tersebut tak akan dihentikan mengingat saat ini telah menyalurkan MBG setiap harinya.

"Ya enggaklah (dihentikan). Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ucap Nanik di Istana Negara, pada Kamis (20/11).

Nanik meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi mempermasalahkan dapur MBG di Sulawesi Selatan tersebut.

Meski demikian, ke depannya BGN akan mengevaluasi dan memperketat pendaftaran yayasan mitra MBG. BGN akan menegakkan aturan ketat ke depannya.

“Enggak (masuk Peraturan Presiden). Nanti masuk di juknis saja mungkin, ya (pendaftaran dapur MBG),” kata dia.

Sebelumnya, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud, yakni Yasika Aulia Ramadhani mencuri perhatian publik.

Yasika diketahui mengelola 41 dapur (MBG) di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.

