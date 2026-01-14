Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Demi Batasi Akses Media Sosial Bagi Anak, Meta Tutup Ribuan Akun

Rabu, 14 Januari 2026 – 15:34 WIB
Meta mengumumkan telah menutup sekita 550 ribu akun media sosial anak-anak. ilustrasi. Foto: reuters

jpnn.com - Meta mengumumkan telah menutup sekita 550 ribu akun media sosial anak-anak di Australia.

Langkah itu dilakukan demi mematuhi kebijakan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta menyebut penutupan itu mencakup sekitar 330 ribu akun Instagram, 173 ribu akun Facebook, dan 40 ribu akun Threads yang teridentifikasi milik pengguna di bawah umur.

“Pemenuhan aturan ini akan menjadi proses berlapis yang akan terus kami perbaiki, meskipun kami tetap memiliki kekhawatiran mengenai penentuan usia secara daring tanpa adanya standar industri,” tulis Meta dikutip dari Engadget pada Rabu.

Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Australia mulai berlaku pada 10 Desember 2025 lalu.

Ini menjadi kebijakan pertama di dunia yang diterapkan oleh negara demokrasi.

Sepuluh platform yang terdampak, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit, dan Twitch, diwajibkan melarang pengguna di bawah umur mengakses layanan mereka atau menghadapi denda hingga 49,5 juta dolar Australia.

Platform menggunakan berbagai metode untuk menentukan usia pengguna, termasuk inferensi usia berdasarkan aktivitas akun dan analisis swafoto.

