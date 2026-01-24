Close Banner Apps JPNN.com
Demi Berdamai dengan Mawa, Insanul Fahmi Pisah Rumah dari Inara Rusli

Sabtu, 24 Januari 2026 – 04:12 WIB
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi memilih mengambil jarak dari Inara Rusli, di tengah polemik rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Pria asal Medan, Sumatera Utara, itu ingin fokus memperbaiki rumah tangganya dengan istri sah dan juga anak mereka.

Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yunanto, saat ditemui awak media di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Dia juga memastikan bahwa kliennya sudah tak lagi serumah dengan Inara Rusli.

"Prioritas Insan saat ini damai dengan Mawa. Jadi, fokus ke istri sah dulu,” ujar Tommy.

Permintaan Maaf

Sebelumnya, Insanul telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram miliknya.

Dalam pernyataannya, Insanul mengakui kesalahan besar yang dia lakukan dengan memilih jalan poligami.

“Saya menyesal karena tidak mampu menjaga amanah rumah tangga kami. Ego saya telah membawa dampak buruk bagi banyak pihak,” ujarnya.

Insanul Fahmi pisah rumah dari Inara Rusli dan fokus berdamai dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

