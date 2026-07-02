Demi Cegah Korupsi, Penghasilan Kepala Daerah Diusulkan Sesuai PAD

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah menyikapi kasus Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby yang menjadi tersangka di KPK.

Diketahui, Suhardiman berstatus tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Mulanya, Rifqi merasa prihatin melihat fenomena kepala daerah ditangkap atau ditetapkan tersangka KPK.

Legislator fraksi NasDem itu menilai dua akar masalah harus segera dibenahi secara signifikan demi memutus rantai rasuah di tingkat daerah.

"Ya, kita tentu turut prihatin, dan yang kedua tentu kita harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap beberapa hal," katanya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Rifqi mengatakan masalah pertama memutus kasus rasuah di daerah ialah soal biaya politik tinggi dari proses Pilkada.

Masalah kedua, kata dia, soal hak keuangan kepala daerah yang sampai saat ini masih sangat terbatas.

Rifqi mengungkapkan bahwa ketimpangan antara modal politik dan pendapatan resmi kepala daerah sudah tidak masuk akal.