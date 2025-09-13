Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Demi Dampingi Ibu, Raffi Ahmad Rela Bolak-Balik Jakarta-Singapura

Sabtu, 13 September 2025 – 21:14 WIB
Demi Dampingi Ibu, Raffi Ahmad Rela Bolak-Balik Jakarta-Singapura - JPNN.COM
Raffi Ahmad bersama sang istri, Nagita Slavina mendampingi Amy Qanita di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad tengah disibukkan dengan kondisi kesehatan sang ibunda, Amy Qanita, yang harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit ternama di Singapura.

Suami Nagita Slavina itu mengaku bolak-balik Jakarta–Singapura untuk memastikan sang mama mendapatkan penanganan terbaik.

"Ya mamah Amy melakukan check up full lagi, kalau memang sehat langsung dioperasi,” kata Raffi saat membawakan acara talkshow bersama Irfan Hakim, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Raffi mengungkapkan, ibundanya memang kerap mengalami blackout atau pingsan mendadak akibat kurangnya oksigen ke otak.

Kondisi itu membuat Raffi makin khawatir, meski Amy masih bisa berkomunikasi dengan normal bersama keluarga.

“Bisa komunikasi normal, cuma sudah beberapa kali blackout. Setiap kali ada pikiran, blackout, blackout,” ungkap ayah dua anak itu.

Baca Juga:

Menurut Raffi, sang mama memiliki riwayat saraf kejepit dan penggumpalan darah di kepala yang sudah menjalar ke otak.

Karena itu, pihak rumah sakit menyarankan agar segera dilakukan tindakan operasi.

Raffi Ahmad bolak-balik Jakarta–Singapura demi mendampingi sang ibunda, Amy Qanita, yang harus menjalani operasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raffi Ahmad  Amy Qanita  Amy Qanita sakit  operasi 
BERITA RAFFI AHMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp