Demi Dampingi Ibu, Raffi Ahmad Rela Bolak-Balik Jakarta-Singapura

Sabtu, 13 September 2025 – 21:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad tengah disibukkan dengan kondisi kesehatan sang ibunda, Amy Qanita, yang harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit ternama di Singapura.

Suami Nagita Slavina itu mengaku bolak-balik Jakarta–Singapura untuk memastikan sang mama mendapatkan penanganan terbaik.

"Ya mamah Amy melakukan check up full lagi, kalau memang sehat langsung dioperasi,” kata Raffi saat membawakan acara talkshow bersama Irfan Hakim, Jumat (12/9).

Raffi mengungkapkan, ibundanya memang kerap mengalami blackout atau pingsan mendadak akibat kurangnya oksigen ke otak.

Kondisi itu membuat Raffi makin khawatir, meski Amy masih bisa berkomunikasi dengan normal bersama keluarga.

“Bisa komunikasi normal, cuma sudah beberapa kali blackout. Setiap kali ada pikiran, blackout, blackout,” ungkap ayah dua anak itu.

Menurut Raffi, sang mama memiliki riwayat saraf kejepit dan penggumpalan darah di kepala yang sudah menjalar ke otak.

Karena itu, pihak rumah sakit menyarankan agar segera dilakukan tindakan operasi.