Demi Efisiensi Manajemen, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 Pagi Bakal Digabung

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana menggunakan lahan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 sebagai lokasi pembangunan gedung baru untuk menampung siswa hasil penggabungan dengan SDN 11 Pagi.

Kebijakan unifikasi dua satuan pendidikan ini diambil guna menyederhanakan tata kelola sekolah agar lebih efisien dan tepat sasaran.

"Untuk efektivitas dan efisiensi manajemen di tingkat satuan pendidikan (sekolah)," kata Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan Santoso saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan rencana penggabungan itu sudah ada sejak 2025 dan usulan pembangunan ditargetkan mulai 2027.

Mantan Camat Jagakarsa itu juga menyebutkan alasan penggabungan itu dilakukan demi efektivitas serta efisiensi.

"Kemungkinan pakai yang SDN 09 karena nantinya lokasi gedung yang baru di lahan SDN 09," ucap Santoso.

Sebelumnya, bangunan di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi diketahui ambruk pada November 2024, tepatnya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki.

Lima ruangan yang terdampak, yaitu empat kelas (1A, 2A, 3A, dan 4A) serta ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).