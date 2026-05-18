JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Demi Ekonomi Kerakyatan, Sekda Sumsel Dukung Penuh Koperasi Merah Putih Besutan Prabowo

Senin, 18 Mei 2026 – 13:34 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.601 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual dari Jalan TPH Sofyan, Gandus, Palembang, Sabtu (16/5). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.601 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual dari Jalan TPH Sofyan, Gandus, Palembang, Sabtu (16/5).

Peresmian secara nasional dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan kebanggaannya atas percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih yang dinilai berjalan sangat cepat. 

Menurutnya, mulai dari proses pematangan konsep hingga pembangunan fisik koperasi berhasil diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun.

Prabowo menjelaskan secara fisik, saat ini sudah siap 9.000 gedung beserta sistemnya. 

Program pemerintah untuk KDMP dengan total 9.294 gerai juga telah selesai dibangun. 

“Mari kita maju dengan rasa percaya diri bahwa koperasi ini akan menjadi kekuatan bersama dalam membangun ekonomi masyarakat dan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan inisiatif besar Presiden Prabowo tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa dan kelurahan.

