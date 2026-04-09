JPNN.com - Entertainment - Film

Demi Film Ain, Fergie Brittany Rela Lakukan Ini Saat Syuting

Kamis, 09 April 2026 – 19:19 WIB
Perilisan trailer dan poster film Ain di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Fergie Brittany menceritakan pengalamannya dalam membintangi film Ain.

Berperan sebagai seorang beauty influencer bernama Joy, dia mengaku alasannya tertarik membintangi 'Ain' karena genre body horor yang diangkat dalam film tersebut.

Demi perannya tersebut,Fergie Brittany pun harus melakukan sejumlah perubahan dengan menggunakan make up.

"Aku belum pernah dimake-up-in sepenuh ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, full prosthetic," ungkap Fergie Brittany di kawasan Kuningam, Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Bagi Fergie Brittany, hal itu menjadi tantangan sekaligus sesuatu yang paling berkesan saat membintangi film Ain.

"Aku setiap hari itu aku sampai hari-hari kalau bernapas cuma lewat hidung sedikit, 'Hah...', aku cuma kayak, 'Hah, sudahlah'. Cuma minum pakai sedotan doang, tetapi seru banget sih, patut dicoba," jelas Fergie Brittany.

Dalam film produksi itu, cucu Bondan Winarno tersebut berakting bersama Putri Ayudya.

Fergie Brittany tidak merasa kesulitan membangun chemistry dengan lawan mainnya tersebut.

Aktris Fergie Brittany menceritakan pengalamannya dalam membintangi film terbarunya, Ain.

