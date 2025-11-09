Demi Film Danyang Wingit Jumat Kliwon, Celine Evangelista Belajar Jadi Sinden

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Celine Evangelista memerankan karakter seorang sinden dalam film terbarunya, Danyang Wingit Jumat Kliwon.

Demi memerankan karakter tersebut, dia pun belajar menjadi sinden.

Baginya, belajar menjadi sinden merupakan pengalaman baru yang seru dan menantang.

"Belajar jadi sinden itu ternyata adalah pengalaman baru yang seru banget menurut aku, dan ini adalah salah satu tantangan yang membuat aku mau menjadi bagian dari film ini," ujar Celine Evangelista di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11).

Namun, dia mengakui bahwa menjadi sinden bukan hal yang mudah.

Pasalnya, perempuan 33 tahun itu harus mempelajari cengkok hingga cara duduk ketika melakukan sinden.

"Jadi, sinden itu kayaknya lebih sulit dari menyanyi biasanya ya, karena lantunannya, cengkok-cengkoknya, dan harus paham makna dari arti lagu yang disampaikan hingga lantunannya itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu," kata Celine Evangelista.

"Cara duduknya, tegapnya, dan semuanya harus dipelajari," sambungnya.