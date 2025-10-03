Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Demi Harga Diri Bangsa, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Oktober 2025 – 02:25 WIB
Demi Harga Diri Bangsa, Erick Thohir Minta Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Ketum PSSI, Erick Thohir saat datang ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta jelang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Foto:X/@erickthohir

jpnn.com - Target besar diemban Timnas Indonesia saat melakoni putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan dihelat di Arab Saudi.

Skuad asuhan Patrick Kluivert itu diharapkan mampu menembus putaran final ajang empat tahunan yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Erick Thohir Beri Target Besar

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target kepada Jay Idzes dan kolega untuk meraih hasil maksimal di Arab Saudi nanti.

“Sudah berulang kali pak Ketum (Erick Thohir) menyampaikan agar seluruh pemain betul-betul berjuang dengan sangat keras. Kembali lagi, ini harga diri bangsa,” ujar Sumardji.

Tantangan Hadapi Arab Saudi dan Irak

Timnas Indonesia rencananya akan menghadapi Arab Saudi (9/10/2025) serta Irak (12/10/2025) pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sumardji berharap para pemain tetap fokus kendati beberapa faktor kurang menguntungkan Skuad Garuda.

Pada dua laga di Arab Saudi itu, wasit asal Timur Tengah akan memimpin pertandingan. Hal ini dinilai lebih banyak menguntungkan lawan.

“Kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral, mungkin dari Eropa atau dari kawasan lain,” ujar Sumardji.

Ketum PSSI, Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa tembus babak putaran final Piala Dunia 2026

TAGS   Timnas Indonesia  Erick Thohir  Piala Dunia 2026  Kualifikasi Piala Dunia 
