Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Demi Hemat BBM, Lufthansa Bakal Pangkas 20 Ribu Penerbangan

Rabu, 22 April 2026 – 10:00 WIB
Sebuah pesawat Lufthansa meluncur di sepanjang landasan pacu di bandara Frankfurt di Frankfurt, Jerman, pada 17 Januari 2022. (ANTARA/Xinhua/Lu Yang)

jpnn.com - ISTANBUL - Lufthansa Group, pada Selasa (21/4), mengumumkan akan memangkas sekitar 20 ribu penerbangan jarak pendek dari jadwal musim panas hingga Oktober.

Maskapai penerbangan nasional Jerman melakukan pemangkasan rute penerbangan untuk menekan biaya bahan bakar yang melonjak sejak pecahnya konflik Iran.

Lufthansa menyampaikan pengurangan ini akan menurunkan kapasitas keseluruhan kurang dari satu persen dalam kilometer kursi yang tersedia (Available Seat Kilometers/ASK), sekaligus menghemat lebih dari 40 ribu metrik ton bahan bakar jet.

Pemangkasan itu terutama memengaruhi rute jarak pendek yang tidak menguntungkan dari Frankfurt dan Munich.

Grup tersebut berencana untuk memperluas layanan yang sudah ada di Zurich, Wina, dan Brussels sebagai bagian dari optimalisasi yang lebih luas di enam hub Eropa-nya.

Lufthansa menyatakan putaran pertama penyesuaian jangka pendek, yang mencakup operasional hingga 31 Mei, telah diterapkan, dengan 120 pembatalan penerbangan harian yang diberlakukan mulai Selasa. Adapun penumpang yang terdampak telah diberitahu.

Perusahaan tersebut mengatakan setidaknya tiga destinasi untuk sementara dihapus dari jadwal saat ini, termasuk Bydgoszcz dan Rzeszow di Polandia dan Stavanger di Norwegia.

Lufthansa juga menyatakan bahwa 10 koneksi akan dikonsolidasikan melalui hub grup lainnya, termasuk layanan yang terhubung ke Heringsdorf, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat, dan Wroclaw.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lufthansa  Maskapai Penerbangan  Hemat BBM  pemangkasan rute penerbangan  konflik iran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp