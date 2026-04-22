Demi Hemat BBM, Lufthansa Bakal Pangkas 20 Ribu Penerbangan

jpnn.com - ISTANBUL - Lufthansa Group, pada Selasa (21/4), mengumumkan akan memangkas sekitar 20 ribu penerbangan jarak pendek dari jadwal musim panas hingga Oktober.

Maskapai penerbangan nasional Jerman melakukan pemangkasan rute penerbangan untuk menekan biaya bahan bakar yang melonjak sejak pecahnya konflik Iran.

Lufthansa menyampaikan pengurangan ini akan menurunkan kapasitas keseluruhan kurang dari satu persen dalam kilometer kursi yang tersedia (Available Seat Kilometers/ASK), sekaligus menghemat lebih dari 40 ribu metrik ton bahan bakar jet.

Pemangkasan itu terutama memengaruhi rute jarak pendek yang tidak menguntungkan dari Frankfurt dan Munich.

Grup tersebut berencana untuk memperluas layanan yang sudah ada di Zurich, Wina, dan Brussels sebagai bagian dari optimalisasi yang lebih luas di enam hub Eropa-nya.

Lufthansa menyatakan putaran pertama penyesuaian jangka pendek, yang mencakup operasional hingga 31 Mei, telah diterapkan, dengan 120 pembatalan penerbangan harian yang diberlakukan mulai Selasa. Adapun penumpang yang terdampak telah diberitahu.

Perusahaan tersebut mengatakan setidaknya tiga destinasi untuk sementara dihapus dari jadwal saat ini, termasuk Bydgoszcz dan Rzeszow di Polandia dan Stavanger di Norwegia.

Lufthansa juga menyatakan bahwa 10 koneksi akan dikonsolidasikan melalui hub grup lainnya, termasuk layanan yang terhubung ke Heringsdorf, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat, dan Wroclaw.