Demi Hemat BBM, TNI Operasikan Drone & KSOT Untuk Patroli Laut

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan institusinya akan memperkecil penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dengan cara mengerahkan drone dan kapal selam otonomus (KSOT) untuk patroli laut.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung peran kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang selama ini tugas berpatroli di wilayah laut Indonesia.

"Ke depan, kita akan mengedepankan juga penggunaan drone karena sangat efektif dan sangat efisien ya. Bahkan, nanti ke depan seperti KSOT (kapal selam otonomus) yang kalian mungkin tahu juga, itu juga akan kita gunakan untuk di bawah air," kata Ali dalam jumpa pers yang digelar di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Ali, TNI AL sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperkecil penggunaan BBM.

Di sisi lain, dia juga berupaya agar penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk patroli laut tidak mengendur karena adanya kebijakan efisiensi BBM.

Oleh karena itu, Ali berupaya agar alutsista yang mengandalkan tenaga listrik, seperti drone dan KSOT, bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjaga kawasan laut Indonesia.

Selain menggunakan drone dan KSOT, TNI AL juga akan menggunakan bahan bakar jenis B50 untuk jadi bahan bakar KRI.

"Ke depan akan menggunakan bahan bakar B50. B50 nah ini tentunya ada modifikasi dari permesinan yang ada di kapal nantinya," terang Ali.