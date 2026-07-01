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JPNN.com - Nasional - Hukum

Demi Jabatan Sekda, Zulkarnain Siapkan Land Cruiser untuk Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 – 21:48 WIB
Demi Jabatan Sekda, Zulkarnain Siapkan Land Cruiser untuk Suhardiman Amby - JPNN.COM
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memperlihatkan barang bukti kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com, JAKARTA - Zulkarnain (ZKN) berupaya memenuhi permintaan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) dengan menyiapkan satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar agar terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

KPK mengatakan Zulkarnain meminta bantuan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles (ARD) untuk proses pembelian kendaraan tersebut karena profil keuangannya tidak memenuhi syarat pengajuan kredit.

“Karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa melakukan pengajuan kredit, maka ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, untuk pengajuan proses kreditnya,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.

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Menurut KPK, bantuan Ardiles kepada Zulkarnain bukan kali pertama terjadi.

Pada 2021, Ardiles juga diduga membantu Zulkarnain ketika yang bersangkutan berupaya memperoleh jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing.

Saat itu, kata Taufik, Zulkarnain diduga harus menyerahkan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai sekitar Rp700 juta kepada Suhardiman Amby yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kuansing.

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“Pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit, dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dan mengamankan 10 orang.

Zulkarnain berupaya memenuhi permintaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dengan menyiapkan satu Toyota Land Cruiser.

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TAGS   Suhardiman Amby  OTT Bupati Kuansing  bupati kuansing  KPK  Zulkarnain 
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