JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demi Jaga Stabilitas Politik, Prabowo Perlu Copot Orangnya Jokowi di Kabinet

Senin, 01 September 2025 – 00:07 WIB
Demi Jaga Stabilitas Politik, Prabowo Perlu Copot Orangnya Jokowi di Kabinet
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu membuat langkah strategis menyikapi gelombang demonstrasi publik sejak 25 Agustus 2025.

"Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil," kata Pangi melalui layanan pesan, Minggu (31/8).

Pertama, kata dia, Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola mengasuh orang-orang warisan Jokowi," katanya.

Pangi menyebutkan Prabowo perlu tegas ke menteri yang terus membuat polemik dan tidak menunjukkan keberpihakan ke rakyat. 

"Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden," ujarnya.

Kedua, kata Pangi, Prabowo perlu menghentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat. 

"Termasuk, rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit," lanjut dia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden RI Prabowo Subianto perlu melakukan ini demi menekan eskalasi.

