Demi Karakter di Film Lift, Ismi Melinda Harus Lakukan Hal ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ismi Melinda menceritakan tantangannya dalam memerankan karakternya di film Lift.

Demi karakter yang diperankannya, dia harus melakukan penyesuaian besar untuk adegan catfight atau perkelahian antarperempuan.

"Di sini memang perannya sebagai wanita yang seutuhnya. Dari cara jalan dan segala macamnya diubah. Mas Toro (sutradara) juga memberikan informasi yang sangat jelas, 'Ismi, tolong ya, di sini kamu enggak ada background martial art, jadi dihilangkan cara menangkis dan memukul'," ujar Ismi Melinda di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (13/1).

Baginya, hal itu justru menjadi tantangan tersendiri dalam memerankan karakternya.

Sebab baginya yang memang mempelajari seni bela diri, gerakan menangkis atau memukul biasanya sudah menjadi refleks atau muscle memory.

Namun, dalam adegan perkelahian di film Lift, Ismi justru harus menunjukkan bentuk pertahanan diri (self-defense) yang organik dari seorang perempuan awam.

"Itu cukup menantang karena kalau saya sudah belajar martial art, pasti ada muscle memory. Misalkan ada tonjokan atau tendangan, refleksnya pasti ingin cross atau menangkis. Nah, itu yang harus dihilangkan dulu," tuturnya.

Terlebih adegan fighting itu tak sekadar baku hantam saja, tetapi juga menampilkan kedalaman emosi.