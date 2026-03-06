Demi Kebahagiaan Ekonomi, Venezuela Siap Perbaiki Hubungan dengan AS

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan bahwa Venezuela dan Amerika Serikat sepakat untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara usai berdialog.

"Republik Bolivarian Venezuela mengumumkan bahwa, setelah pembicaraan diplomatik dengan pihak berwenang Amerika Serikat, kedua pemerintah memutuskan untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan konsuler," demikian bunyi komunike yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, Kamis.

Pemerintah Venezuela menyatakan kesiapannya untuk memulai babak baru dialog konstruktif dengan Washington berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan kedaulatan antar negara, dan kerja sama antar bangsa.

"Proses ini akan berkontribusi untuk memperkuat pemahaman dan membuka peluang bagi hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Hubungan ini seharusnya menghasilkan kebahagiaan sosial dan ekonomi bagi rakyat Venezuela," tambah pernyataan itu.

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya dengan Venezuela setuju untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan konsuler. (ant/dil/jpnn)