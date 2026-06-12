Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demi Kedaulatan Pangan, Jazuli Juwaini DPR: Setop Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jumat, 12 Juni 2026 – 17:25 WIB
Demi Kedaulatan Pangan, Jazuli Juwaini DPR: Setop Alih Fungsi Lahan Pertanian - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini memberikan atensi serius terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Jazuli menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan secara terpisah dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid beserta jajarannya

Jazuli saat RDP bersama Mendagri Tito, menyampaikan bahwa persoalan alih fungsi lahan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan wilayah dan penataan ruang. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam pengembangan wilayah serta tata ruang.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri perlu mengambil peran lebih aktif dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar arah pembangunan tetap menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

"Kemendagri perlu ikut mengawasi dan membina agar kebijakan daerah tidak keliru dengan mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau perumahan tanpa pertimbangan kedaulatan pangan,” ujar Jazuli. 

Menurut Jazuli, tren penyusutan lahan pertanian produktif perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak langsung terhadap kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dalam konteks kedaulatan pangan.

Baca Juga:

Dia menyatakan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan semangat kedaulatan pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Tidak mungkin terwujud kedaulatan pangan ketika lahan pertanian semakin menyusut," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini meminta atensi serius terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri maupun perumahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jazuli Juwaini  DPR  setop alih fungsi lahan  kedaulatan pangan 
BERITA JAZULI JUWAINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp