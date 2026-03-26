Demi Kelancaran Arus Balik, Pemudik Diminta Manfaatkan Diskon Tarif Tol 30% pada 26-27 Maret

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau lalu lintas terkini dan memastikan kesiapan strategi dalam menghadapi periode arus balik Idulfitri 1447H/Lebaran 2026 di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) pada Rabu (25/3).

Dalam tinjauan, dilakukan pantauan kondisi lalu lintas secara real time baik melalui JMTC dan para petugas posko Jasa Marga Siaga serta kolaborasi strategi dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada periode arus balik.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A.Purwantono menyampaikan laporan pelaksanaan operasional layanan Idulfitri 1447H/2026 periode H-10 s.d H+3 Lebaran (11-25 Maret 2026).

Laporan tersebut mencakup volume lalu lintas selama arus mudik dan balik, indikator penentuan rekayasa lalu lintas, pengelolaan rest area, pengoperasian jalur fungsional, hingga pemanfaatan teknologi terintegrasi di JMTC yang dapat diakses masyarakat melalui Aplikasi Travoy.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sehingga perjalanan selama arus mudik berjalan dengan baik meskipun puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 lalu mencapai 270 ribu yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah,” kata dia.

Dia menyebut pengendalian puncak arus balik tahap pertama yang telah dilalui pada 24 Maret 2026 juga berjalan baik. Ke depan, fokus utamanya adalah mengantisipasi puncak arus balik pada 28-29 Maret 2026.



“Kami kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26-27 Maret serta menggunakan aplikasi Travoy untuk merencanakan perjalanan dengan lebih baik lagi,” ujar Rivan.

Kegiatan dilanjutkan dengan laporan digital interaktif bersama petugas di lapangan di antaranya petugas Jasa Marga Siaga Operasional Idulfitri 1447H/2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung dan Rest Area 389B Jalan Tol Batang-Semarang, GT Cikampek-Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dan GT Prambanan Jalan Tol Jogja-Solo.