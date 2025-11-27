Demi Kemanusiaan, Hinca DPR Minta Presiden Tetapkan Status Tanggap Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status tanggap bencana menyusul cuaca ekstrem dan banjir besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau dalam beberapa hari terakhir.

Hinca menegaskan langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

Dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Bersatu Siapkan Langkah Antisipasi Potensi Bencana Alam" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025), Hinca membuka pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak mendoakan para korban bencana alam yang terjadi akibat pembentukan siklon tropis di Selat Malaka.

Menurut Hinca, fenomena cuaca ekstrem yang memicu hujan hingga 150 milimeter per hari dan angin kencang berkecepatan lebih dari 56 km/jam itu “tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Sudah banyak video yang kita lihat di media sosial, semua menyayat hati. Air deras membawa pohon, jembatan putus, kota gelap karena listrik padam. Ini bukan situasi yang bisa ditunda,” ujar Hinca.

Politikus dari Partai Demokrat ini mengatakan selama tiga hari terakhir ia intens berkomunikasi dengan keluarga, komunitas, dan relawan di berbagai daerah, termasuk Toba Raya, Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Medan.

Dia menyebut rumah ibu mertuanya di Medan kini terendam air hingga melebihi lutut.

“Biasanya alur sungai menuju Belawan tidak pernah seperti ini. Siang ini ibu mertua saya harus diungsikan karena air masuk ke rumah. Medan gelap karena hujan ekstrem dan listrik padam,” katanya.