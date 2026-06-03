Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Demi Kepatuhan Bisnis terhadap Prinsip HAM, Kemen-HAM Finalisasi Draf Perpres

Rabu, 03 Juni 2026 – 08:45 WIB
Demi Kepatuhan Bisnis terhadap Prinsip HAM, Kemen-HAM Finalisasi Draf Perpres - JPNN.COM
Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM Sofia Alatas. FOTO: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini melakukan finalisasi penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) baru demi mewujudkan terselenggaranya bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip HAM.

Hal itu dikatakan Plt Direktur Jenderal Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM Sofia Alatas dalam Lokakarya dan Konsultasi Publik Bersama Media di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/6).

"Ini sebetulnya terusan dari Perpres 60 yang sudah berakhir di 2025 kemarin," ujar Sofi, sapaan Sofia Alatas seperti dikutip Rabu (3/6).

Baca Juga:

Dia menjelaskan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 sebagai regulasi yang menetapkan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) di Indonesia.

Namun, kata dia, Perpres Nomor 60 masih berfokus ke kementerian dan lembaga (K/L) pemerintahan.

Sofi mengatakan Perpres yang tengah disusun saat ini akan menyasar pelaku usaha demi mewujudkan bisnis yang mematuhi prinsip HAM 

Baca Juga:

"Perpres yang ini (masih dalam bentuk draf, red), kami memang menyasar langsung ke pelaku usaha," katanya.

Sofi menegaskan Kementerian HAM telah melibatkan berbagai pihak baik, seperti kementerian, kelompok masyarakat, dan pelaku bisnis demi mendapat materiil regulasi yang mumpuni.

Kementerian HAM tengah melakukan finalisasi Peraturan Presiden baru demi mewujudkan terselengaranya bisnis sesuai prinsip-prinsip HAM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HAM  Bisnis  Kemenham  kementerian HAM  Hak Asasi Manusia  Sofia Alatas  draf perpres 
BERITA HAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp