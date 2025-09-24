Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Demi Melestarikan Hutan, Menhut Raja Juli Janji Lebih Ketat Menerbitkan Izin PPKH

Rabu, 24 September 2025 – 12:00 WIB
Demi Melestarikan Hutan, Menhut Raja Juli Janji Lebih Ketat Menerbitkan Izin PPKH - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) di Ternate, Selasa (23/9). Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkomitmen memperketat pemberian izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) demi menjaga kelestarian alam. 

Hal demikian dikatakan Raja Juli dalam acara Pengendalian Deforestasi di Maluku Utara melalui PPKH dan Pengawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Ternate, Selasa (23/9).

Wamenhut Rohmat Marzuki, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), hingga Wakil Ketua komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman turut hadir ke acara itu.

Baca Juga:

Awalnya, Raja Juli mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa pembangunan dan pelestarian alam harus berjalan beriringan. 

"Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ekologi dan ekonomi bukan hal yang saling berhadapan, tetapi bisa berjalan bersamaan," ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu dalam keterangan persnya dikutip Rabu (24/9). 

Diketahui, Kemenhut menjadi pihak yang bisa menerbitkan PPKH untuk pembangunan kawasan hutan. 

Baca Juga:

Menurut Raja Juli, penggunaan izin PPKH harus tetap menjaga keseimbangan terkait upaya melestarikan hutan atau alam. 

"Kehutanan memiliki PPKH yang membolehkan melakukan pembangunan di kawasan hutan. Namun, karena ini PPKH yang mempergunakan kawasan hutan tujuan pembangunan tidak boleh lepas, tetapi pelestarian hutannya harus tetap diperhatikan," ujarnya. 

Menhut Raja Juli Antoni berkomitmen memperketat pemberian izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) demi melestarikan kawasan hutan.

TAGS   Raja Juli  Raja Juli Antoni  Menhut Raja Juli Antoni  ppkh  Hutan  izin PPKH  Titiek Soeharto  Prabowo Subianto  kemenhut 
