Demi Memajukan Esports Sumut, Brigjen TNI Nasrulloh Tekankan Pembinaan Atlet

jpnn.com - Pengurus Provinsi Esports Indonesia (ESI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Tahun 2026, pada 2-3 Juli 2026 di Wisma Benteng, Kota Medan.

?Rakerprov ini menjadi momentum krusial bagi organisasi untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan, sekaligus merumuskan strategi baru guna memajukan ekosistem esports di Sumatera Utara.

Forum itu dihadiri oleh seluruh pengurus kabupaten/kota se-Sumut, termasuk Ketua Harian ESI Sumut Paulus Sinambela.

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Ketua Umum ESI Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrulloh menekankan pentingnya sinergi dan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai target prestasi yang lebih tinggi.

Dia mengingatkan capaian membanggakan pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 lalu, di mana ESI Sumut berhasil menyumbangkan medali emas pada nomor Mobile Legends.

?"Semoga sejarah tersebut dapat terukir kembali dan kita mampu meraih prestasi di PON XXII NTT-NTB dan Jakarta Tahun 2028 mendatang," ujar Brigjen TNI Nasrulloh dalam pidatonya, dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026).

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Nasrulloh berharap seluruh peserta Rakerprov ESI dapat memberikan gagasan, masukan, serta inovasi segar demi memajukan organisasi.

Hal ini diharapkan mampu melahirkan program-program pembinaan atlet yang lebih terstruktur, meningkatkan kualitas organisasi, hingga mendongkrak prestasi esports ke tingkat nasional maupun internasional.