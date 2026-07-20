Demi Obati Rindu, Istri Temon Sengaja Tidur Pakai Bantal Sang Suami

jpnn.com, JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan oleh istri mendiang komedian Temon, Mae.

Guna mengobati rasa rindunya terhadap sang suami, dia sengaja tidur menggunakan bantal yang sebelumnya dipakai oleh mendiang Temon.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga memilih untuk belum mengganti sprei dan guling di tempat tidur mereka.

"Saya tidur di bantal yang dia tidurin sebelumnya sekarang. Jadi di bagian dia, biasanya kan saya di sebelah sini, jadi saya di pinggir yang di bagian dia tidur," ujar Mae di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7).

"Jadi bantalnya belum saya ganti. Sprei guling belum saya ganti. Jadi saya tidur di situ, sampingnya foto dia, ya sudah," sambungnya.

Dia mengaku bahwa dirinya masih kerap merindukan suaminya itu.

Mae berharap bisa kembali merasakan kehadiran mendiang Temon.

"Enggak, saya malah pengin ketemu. Saya bilang biarin aja dia coba nongolin aja saya pengin ketemu," tuturnya