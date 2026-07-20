Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Demi Obati Rindu, Istri Temon Sengaja Tidur Pakai Bantal Sang Suami

Senin, 20 Juli 2026 – 17:47 WIB
Demi Obati Rindu, Istri Temon Sengaja Tidur Pakai Bantal Sang Suami - JPNN.COM
Komedian Temon Templar semasa hidup. Foto: Instagram/temontemplar27

jpnn.com, JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan oleh istri mendiang komedian Temon, Mae.

Guna mengobati rasa rindunya terhadap sang suami, dia sengaja tidur menggunakan bantal yang sebelumnya dipakai oleh mendiang Temon. 

Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga memilih untuk belum mengganti sprei dan guling di tempat tidur mereka.

Baca Juga:

"Saya tidur di bantal yang dia tidurin sebelumnya sekarang. Jadi di bagian dia, biasanya kan saya di sebelah sini, jadi saya di pinggir yang di bagian dia tidur," ujar Mae di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7). 

"Jadi bantalnya belum saya ganti. Sprei guling belum saya ganti. Jadi saya tidur di situ, sampingnya foto dia, ya sudah," sambungnya.

Dia mengaku bahwa dirinya masih kerap merindukan suaminya itu.

Baca Juga:

Mae berharap bisa kembali merasakan kehadiran mendiang Temon.

"Enggak, saya malah pengin ketemu. Saya bilang biarin aja dia coba nongolin aja saya pengin ketemu," tuturnya 

Guna mengobati rasa rindunya terhadap sang suami, dia sengaja tidur menggunakan bantal yang sebelumnya dipakai oleh mendiang Temon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Temon  komedian Temon  Temon Templar  istri Temon 
BERITA TEMON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp