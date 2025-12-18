Demi Pemerataan Ekonomi, CBC: Bangun Koperasi Merah Putih, Bukan Oligarki

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.

Jawaban atas tantangan itu, menurut Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri adalah Koperasi Merah Putih.

Ini bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.

“Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik,” kata Deni di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. Terlebih lagi tidak adanya dukungan DEN!.

“Namun, realitas hari ini menunjukkan koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih,” bebernya.

Akibatnya, kata Deni, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan.

“Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.