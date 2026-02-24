Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demi Pendidikan Maju, Once Mekel Harap Guru Bisa Digaji Rp15 Juta Perbulan

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:45 WIB
Demi Pendidikan Maju, Once Mekel Harap Guru Bisa Digaji Rp15 Juta Perbulan - JPNN.COM
Anggota Komisi X DPR RI Elfonda Mekel menilai peningkatan gaji guru menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. ilustrasi. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Elfonda Mekel atau Once Mekel mendukung peningkatan kesejahteraan guru.

Caranya, upah pengajar bisa ditetapkan pemerintah minimal sebesar Rp 15 juta perbulan.

“Menurut saya, minimum Rp15 juta. Itu juga untuk yang bekerja di daerah 3T, daerah terpencil, bahkan harus lebih banyak dari itu," kata Once kepada awak media dikutip Selasa (24/2).

Menurut legislator fraksi PDI Perjuangan itu, profesi guru harus ditempatkan sebagai pekerjaan terhormat dengan memberi kesejahteraan memadai, termasuk pemberian insentif.

"Insentifnya harus lebih banyak, mungkin perumahan dan lain sebagainya," ujar Once.

Eks vokalis Dewa 19 itu menegaskan guru yang bertugas di daerah 3T dibandingkan di kota besar menghadapi tantangan yang berat, sehingga wajar kesejahteraan mereka diperhatikan.

Once menyebut guru di daerah 3T menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, akses yang sulit, hingga minimnya fasilitas penunjang.

Selain gaji pokok yang layak, guru di daerah 3T perlu diberikan tunjangan khusus dan fasilitas perumahan.

TAGS   Gaji Guru  Once Mekel  pendidikan  guru  DPR 
