Demi Peran Anak SMA, Aliando Syarief Turun Hingga 24 Kg

Senin, 08 Desember 2025 – 22:15 WIB
Konferensi pers serial Pernikahan Dini Gen Z di kantor MD, Setiabudi, Jakarta Selatan, baru baru ini. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aliando Syarief membintangi serial drama terbaru berjudul Pernikahan Dini Gen Z.

Demi membintangi serial tersebut, dia menurunkan berat badannya agar penampilannya maksimal.

Pasalnya dalam serial tersebut, Aliando Syarief memerankan anak SMA.

Pria 29 tahun tersebut pun menurunkan berat badan hingga mencapai 24 kilogram.

"Ya memang berat gue sebelumnya itu 96 kilo. Jadinya sekarang gue beratnya sudah mencapai 72 kilo," ujar Aliando Syarief di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia mengaku bahwa penurunan berat badan tersebut adalah sebuah pencapaian tersendiri.

"Dan itu mungkin pencapaian luar biasa secara lemak ya jadinya. Ya cukup gue suka lah," kata Aliando Syarief.

Dia membutuhkan waktu selama tiga bulan untuk menurunkan berat badannya tersebut.

Aktor Aliando Syarief membintangi serial drama terbaru berjudul Pernikahan Dini Gen Z.

