Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Demi Perbaikan Demokrasi Periode Jabatan Ketum Partai Memang Harus Dibatasi

Senin, 27 April 2026 – 11:08 WIB
Demi Perbaikan Demokrasi Periode Jabatan Ketum Partai Memang Harus Dibatasi - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mendukung ide Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan jabatan ketum partai selama dua periode.

"Saya setuju dengan ide KPK. Banyak hal yang dapat diambil positifnya dengan membatasi priode ketua umum partai politik," kata dia melalui layanan pesan, Senin (27/4).

Namun, Ray mengaku tidak melihat hubungan langsung antara membatasi masa jabatan ketua umum parpol dengan upaya menekan praktek korupsi.

"Saya kira, posisi ketua umum parpol hubungannya dengan korupsi masih pada level IV," kata aktivis prodemokrasi itu.

Ray mengatakan korupsi yang mungkin terjadi sebenarnya di level eksekutif semua tingkatan, lalu legislatif.

"Ketiga, birokrasi di semua tingkatan. Keempat baru ketua umum parpol," ungkapnya.

Menurut Ray, fakta itu membuat jauhnya upaya pembatasan pembatasan masa jabatan ketum parpol dengan pemberantasan korupsi.

Dia menilai pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi sekadar dua periode untuk perbaikan demokrasi.

Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti mendukung ide KPK terkait pembatasan jabatan ketum partai selama dua periode.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Partai  Partai Politik  Ray Rangkuti  Masa Jabatan Ketum Partai 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp