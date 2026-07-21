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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demi Percepat Deteksi Persoalan Hutan, Raja Juli Dorong Pemanfaatan Drone

Selasa, 21 Juli 2026 – 21:04 WIB
Demi Percepat Deteksi Persoalan Hutan, Raja Juli Dorong Pemanfaatan Drone - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut penguatan pengawasan hutan seharusnya dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mempercepat deteksi berbagai persoalan di lapangan.

Dia mengatakan pemanfaatan teknologi berupa drone atau pesawat nirawak bisa membantu petugas memperoleh data serta memetakan kondisi hutan.

Hal itu disampaikan Raja Juli dalam pertemuan dengan petinggi PT Dirgantara Indonesia di kantor Kemenhut, Jakarta Senin (20/7/2026).

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"Kita butuh teknologi. Drone salah satunya, bagaimana kemudian membantu pasukan darat (Tim UPT Kemenhut) untuk mengidentifikasi problem-problem yang muncul di lapangan,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Dalam pertemuan itu, Raja Juli didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki beserta jajaran Dirjen Kemenhut.

Selain itu, hadir Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan, Direktur Produksi Dena Hendriana, Direktur Teknologi, dan Managemen Risiko Ony Arifianto.

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Menurut Raja Juli, teknologi drone dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi indikasi pembalakan liar, pembukaan lahan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga hotspot secara lebih cepat.

“Kebutuhan itu kebutuhan kecepatan untuk membantu pasukan darat (tim UPT Kemenhut), dibantu dengan teknologi yang bisa mendeteksi hotspot, pembukaan lahan, illegal logging, illegal mining,” lanjutnya.

Menhut Raja Juli mengatakan pemanfaatan teknologi berupa drone bisa membantu petugas memperoleh data terkait kondisi hutan.

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TAGS   Raja Juli  Drone  Hutan  kemenhut 
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