JPNN.com - Entertainment - Film

Demi Rangga & Cinta, El Putra Sarira Dapat Bantuan dari Nicholas Saputra

Minggu, 14 September 2025 – 15:15 WIB
El Putra Sarira (kiri) dan Leya Princy (kanan) saat promosi film 'Rangga & Cinta' di Kota Bandung, Sabtu (13/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Film ‘Rangga & Cinta’ menjadi proyek debut El Putra Sarira di panggung hiburan Indonesia.

Aktor berusia 21 tahun itu didapuk jadi tokoh utama dari peran ikonik film ‘Ada Apa dengan Cinta? (AADC)’ yang dimainkan Dian Sastrowardoyo (Cinta) dan Nicholas Saputra (Rangga).

El Putra Sarira mengatakan, kesempatan bermain dalam film karya sutradara Riri Riza itu datang dari media sosial.

Dia yang sudah lama tertarik dengan dunia seni peran itu coba mengirimkan video diri ke rumah produksi Miles Films.

Gayung bersambut, pihak Miles Films itu tertarik merekrut El Putra Sarira sebagai aktor untuk proyek film ‘Rangga & Cinta’.

“Ada talent manager dari production house Miles menawarkan bisa ikut casting dan mengirimkan video. Aku tertarik untuk kirim videonya,” kata El Putra Sarira di Bandung, Sabtu (13/9/2025).

Istimewanya, pria berusia 21 tahun itu mengaku dipilih langsung oleh Nicholas Saputra saat proses audisi.

Prosesnya memakan waktu hampir satu bulan sampai akhirnya El Putra Sarira terpilih sebagai pemeran Rangga.

