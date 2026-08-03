Demi Reformasi Birokrasi, Diskominfo Tangsel Singgung Komitmen Transparansi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) TB Asep Nurdin, mendukung penuh upaya inspektorat dalam menguatkan integritas para aparatur demi mewujudkan reformasi birokrasi

"Melalui kolaborasi seperti ini, kami berharap budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berintegritas semakin kuat di seluruh perangkat daerah sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Asep kepada awak media, Senin (3/8).

Diskominfo Pemkot Tangsel, kata Asep, menempatkan literasi digital dan keterbukaan informasi sebagai garda terdepan membangun kesadaran publik.

Asep memandang tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi tidak optimal tanpa dibarengi partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap hak informasi.

"Melalui optimalisasi kanal komunikasi resmi, kampanye anti-korupsi, serta integrasi layanan publik berbasis digital, Diskominfo berupaya aktif mengedukasi warga agar turut mengawasi sekaligus memanfaatkan layanan pemerintah secara transparan,” ujar Asep.

Asep mengingatkan jajarannya agar nilai-nilai integritas tidak hanya berhenti sebagai slogan formal di kantor.

"Ya itu menjadi karakter personal yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di tengah keluarga," kata dia.

Melalui forum "Ngobrol Integritas Bareng Inspektorat" (NGORBIT) serta implementasi Surat Edaran Wali Kota Tangsel tentang Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, kolaborasi lintas sektor memastikan pengawasan internal dan pelayanan publik berjalan selaras demi mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, dan terpercaya.