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JPNN.com - Daerah

Demi Tekan Angka Stunting, Tangsel Andalkan Kader Ngider Sehat Premium & Posyandu

Selasa, 23 Juni 2026 – 19:10 WIB
Demi Tekan Angka Stunting, Tangsel Andalkan Kader Ngider Sehat Premium & Posyandu - JPNN.COM
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat peluncuran inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) 'Tangsel One` beserta HELITA (Hello Kita Tangsel) di Gedung Utama Pemkot Tangsel. Foto: dok pemkot

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebut peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bukan sekadar seremonial tahunan atau perayaan tanpa makna. 

Dia berkata demikian saat menghadiri acara pemberian apresiasi kepada kader kesehatan dan petugas Ngider Sehat di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Senin (22/6).

"HAN ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kita kerjakan, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang harus dipertahankan," kata Benyamin seperti dikutip Selasa (23/6).

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Menurutnya, HAN 2026 menjadi momentum krusial merefleksikan diri dan mengevaluasi efektivitas program kesehatan yang telah berjalan di tengah masyarakat.

"Ada dua pilar penting, yakni Ngider Sehat Premium dan kader kesehatan Posyandu, yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan berbagai indikator kesehatan masyarakat," ujar Benyamin.

Benyamin mendorong Tim Ngider Sehat Premium bersama kader Posyandu untuk bergerak lebih masif, masuk ke gang-gang sempit, dan menyisir kawasan permukiman warga. 

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Dia mengatakan kedua elemen ini ditargetkan melakukan pendampingan ketat serta identifikasi dini terhadap potensi kasus gizi buruk dan stunting.

"Kedua tim ini kita dorong untuk terus bergerak aktif mengidentifikasi kebutuhan nyata di masyarakat," ungkapnya.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mendorong Tim Ngider Sehat Premium dan kader Posyandu ikut menekan angka stunting.

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TAGS   stunting  Tangsel  Benyamin Davnie  Tangerang Selatan  Pemkot Tangsel 
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