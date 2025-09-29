Demi Timnas Indonesia, Pekan ke-8 BRI Super League Pindah

Senin, 29 September 2025 – 12:47 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Pekan ke-8 BRI Super League yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini dipindah ke Desember.

Itu lantaran penyesuaian jadwal liga dengan agenda Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia akan berjibaku di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026.

ILeague melakukan penyesuaian jadwal kompetisi demi memberikan ruang persiapan optimal bagi tim Garuda.

Direktur Utama ILeague Ferry Paulus mengatakan bahwa keberhasilan timmas adalah bagian dari kesuksesan sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

“Penyesuaian jadwal ini merupakan bentuk sinergi antara liga dan tim nasional. Klub-klub kami menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung perjuangan Garuda di pentas internasional,” ujar Ferry.

ILeague memastikan seluruh penyesuaian jadwal dilakukan secara terukur dan terencana agar tidak mengganggu integritas kompetisi. (il/jpnn)

Klasemen BRI Super League



Jadwal Pekan ke-8

Jadwal Pekan ke-9

