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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Demi Timnas Prancis, Zinedine Zidane Rela Menolak Tawaran Klub Besar

Selasa, 28 Juli 2026 – 19:10 WIB
Demi Timnas Prancis, Zinedine Zidane Rela Menolak Tawaran Klub Besar - JPNN.COM
Zinedine Zidane resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Prancis. Foto: REUTERS/Abdul Saboor.

jpnn.com - Timnas Prancis resmi memasuki era baru setelah menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih menggantikan Didier Deschamps.

Penunjukan itu sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan legenda Les Bleus tersebut.

Bagi Zidane, jabatan ini bukan sekadar pekerjaan baru. Mantan pelatih Real Madrid itu mengaku sejak lama telah menetapkan Timnas Prancis sebagai tujuan utama dalam karier kepelatihannya.

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Demi mewujudkan impian itu, Zidane bahkan memilih menolak tawaran dari sejumlah klub besar.

"Sejak lama saya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menangani Timnas Prancis. Saya selalu membayangkan suatu hari nanti akan berada di posisi ini."

"Itulah sebabnya saya tidak menerima tawaran dari klub mana pun. Setelah meninggalkan Real Madrid, fokus saya hanya tertuju kepada tim nasional Prancis," ucapnya.

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Langsung Bergerak saat Deschamps Mundur

Kesempatan memimpin Les Bleus mulai terbuka setelah Didier Deschamps memutuskan mengakhiri masa baktinya.

Zidane mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan langkah karena merasa inilah momen yang telah dinantikannya.

Timnas Prancis resmi memasuki era baru setelah menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih menggantikan Didier Deschamps.

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TAGS   Zidane  Zinedine Zidane  Timnas Prancis  Pelatih Timnas Prancis  zinedine zidane latih Prancis 
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