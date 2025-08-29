Demo 28 Agustus, Info Terbaru Insiden Rantis Brimob Menabrak Pengemudi Ojol

Jumat, 29 Agustus 2025 – 05:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Aksi demo 28 Agustus 2025 di kawasan Senayan, Jakarta, diwarnai insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol).

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, saat ini pihaknya sedang memeriksa tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya terkait insiden tersebut.

"Saat ini tujuh pelaku sudah diamankan dan dalam proses pemeriksaan," kata Irjen Pol Karim di Jakarta, Jumat (29/8).

Dia menjelaskan, ketujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya itu berada di dalam mobil rantis yang menabrak pengemudi ojol pada saat terjadi demo berujung rusuh.

Karim mengatakan bahwa ketujuh anggota tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Tujuh anggota tersebut, kata dia, masing-masing berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

"Ketujuh orang ini dalam kendaraan rantis tersebut," ujarnya.

Karim menambahkan bahwa saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan siapa yang mengendarai kendaraan rantis tersebut juga masih didalami.