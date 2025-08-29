Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demo 28 Agustus, Massa Bertahan di Kawasan Mako Brimob Hingga Dini Hari, Mencekam

Jumat, 29 Agustus 2025 – 04:22 WIB
Demo 28 Agustus, Massa Bertahan di Kawasan Mako Brimob Hingga Dini Hari, Mencekam
Massa saat berada di kawasan Mako Brimob Kwitang Jakarta, Jumat dini hari (29/8/2025). Foto: ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com - JAKARTA – Aksi demo 28 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, berlangsung ricuh.

Bahkan, ribuan massa dari pengemudi ojek online (ojol) dan warga masih bertahan di kawasan Mako Brimob Kwitang hingga Jumat (29/8) dini hari, meskipun beberapa kali kali telah dihalau petugas keamanan dengan menembakkan gas air mata.

Pantauan di lokasi pada Jumat sekitar jam 03.00 WIB, ribuan massa masih berkumpul.

Mereka tetap bertahan meski beberapa kali petugas menembakkan gas air mata.

Suara letusan pun masih terdengar di sekitar kawasan Mako Brimob. Selain itu titik-titik api dan asap gelap juga terlihat di sekitar jalan layang Senen.

Kendaraan roda dua dan empat juga berjejer di sepanjang jalan layang.

Mereka berhenti untuk melihat situasi terkini di kawasan Mako Brimob Kwitang yang dikepung massa setelah peristiwa pengemudi ojol tewas terlindas.

Massa juga sempat membakar pos Polisi yang berada persis di bawah jalan layang Senen.

Rangkaian aksi demo 28 Agustus 2025, massa masih bertahan di kawasan Mako Brimob, Kwitang. Situasi mencekam.

TAGS   demo 28 Agustus  Mako Brimob  Ojol  pengemudi ojol 
