Demo Besar-besaran akan Mewarnai Pekanbaru Hari Ini, 1.500 Aparat Siaga

Senin, 01 September 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Unjuk rasa besar-besaran akan mewarnai depan gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (1/9).

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau diperkirakan akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka.

Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Polresta Pekanbaru menurunkan pasukan gabungan berjumlah 1.500 personel.

Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika menegaskan seluruh personel sudah dipersiapkan untuk mengawal jalannya aksi.

“Sebanyak 1.500 personel gabungan akan diterjunkan. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, termasuk penutupan Jalan Jenderal Sudirman menuju Kantor DPRD,” katanya.

Jeki menambahkan pengamanan tidak hanya difokuskan pada pengendalian lalu lintas dan pengawalan massa aksi, tetapi juga upaya preventif agar kegiatan berlangsung damai.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga situasi tetap kondusif. Aspirasi mahasiswa bisa disampaikan secara tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.