Demo Buruh 28 Agustus, KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi dan Tambah Pengamanan

jpnn.com, JAKARTA - KAI Commuter melakukan sejumlah langkah antisipasi operasional dan layanan perjalanan Commuter Line, karena adanya rencana aksi demo pada Kamis (28/8).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipasi agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

“KAI Commuter akan melakukan penambahan atau penebalan petugas pengamanan di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa,” ucap Joni dalam keterangannya.

Sebanyak 154 petugas pengamanan akan disiagakan di stasiun-stasiun tersebut. Di Stasiun Tanah Abang sebanyak 50 personel, Stasiun Palmerah sebanyak 53 personel, Stasiun Kebayoran 24 personel, dan Stasiun Karet sebanyak 27 personel.

Penambahan personel pengamanan itu terdiri dari petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri.

“Selain petugas pengamanan, KAI Commuter juga menyiagakan atau mengerahkan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter untuk membantu pelayanan pengguna di area stasiun,” kata dia.

Joni menambahkan bahwa KAI Commuter juga akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line, khususnya pada lintas Rangkasbitung jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang–Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin (25/8).

“KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif,” tuturnya.