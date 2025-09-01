Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demo di Bandung Hari Ini Rusuh, Massa Berpakaian Hitam-hitam Beraksi, Siapa Mereka?

Senin, 01 September 2025 – 18:09 WIB
Demo di Bandung Hari Ini Rusuh, Massa Berpakaian Hitam-hitam Beraksi, Siapa Mereka?
Aksi damai unjuk rasa mahasiswa gabungan dari beberapa organisasi di DPRD Jabar, tiba-tiba memanas, Senin (1/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Aksi demo mahasiswa dari beberapa organisasi di DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, hari ini Senin 1 September 2025 tiba-tiba memanas. 

Sekelompok orang membakar spanduk yang awalnya terbentang di Gerbang Gedung DPRD Jabar.

Lemparan botol, batu, dan ledakan petasan hingga bom molotov pun terlihat di kantor wakil rakyat Jawa Barat sore ini.

Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan lancar, mendadak chaos.

Para pedagang dan mahasiswa yang menggunakan almamater pun langsung pergi meninggalkan tempat.

Tersisa, massa tak dikenal yang mengenakan pakaian hitam-hitam mulai melakukan provokasi.

“Revolusi, revolusi,” gema suara di depan Gedung DPRD Jabar.

Pantauan saat ini, massa aksi yang tidak dikenal itu masih berdiri di depan gerbang DPRD dengan api yang telah menyebar di pagar.

Aksi demo hari ini di DPRD Jabar, Bandung, yang semula berjalan lancar dan damai tiba-tiba memanas, hingga ricuh.

