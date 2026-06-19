Demo di DPR, Mahasiswa Tuntut Kesejahteraan Guru Honorer & Tolak Pemborosan Negara

Jumat, 19 Juni 2026 – 16:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6).

Mahasiswa membawa sebuah mobil komando dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR. Mereka juga membawa beberapa spanduk yang berisi sikap dalam unjuk rasa.

Satu di antaranya, mahasiswa membawa spanduk berkain putih yang isinya menuntut harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bisa diturunkan.

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"Prabowo atau Pertamax turun," demikian tertulis dalam spanduk yang dibawa mahasiswa, Jumat ini.

Sementara itu, Chaerul Ulum seorang aktivis HMI menyebut satu di antara tuntutan yang dibawa pihaknya ialah kesejahteraan guru honorer dan tolak pemborosan anggaran negara.

"Salah satunya menyejahterakan guru honorer dan juga menolak keras pemborosan anggaran negara agar supaya apa hal-hal yang prioritas itu bisa dialihkan ke guru honorer," kata Ulum dalam orasinya.

Berikut tuntutan mahasiswa dari HMI yang dinamai Piagam Pembebasan Nasional 2026:

1. Menuntut evaluasi Program MBG dan KDMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat.