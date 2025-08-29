Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Demo di Makassar Membara, Massa Bakar Fasilitas Kantor DPRD

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:42 WIB
Demo di Makassar Membara, Massa Bakar Fasilitas Kantor DPRD - JPNN.COM
Suasana aksi anarkis massa yang membakar fasilitas kantor hingga kendaraan di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, jumat.(29/8/2025) . (ANTARA/Darwin Fatir)

jpnn.com - Aksi demo di Kantor DPRD Makassar, di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan kian membara, Jumat malam (29/8/2025).

Massa merusak Kantor DPRD Kota Makassar dengan membakar fasilitas kantor dewan sebagai bentuk dari kekecewaan masyarakat atas perilaku wakilnya.

Selain mengambil barang dari dalam kantor dewan untuk dibakar di jalan raya, massa pun makin beringas dengan merusak hingga membakar puluhan mobil yang terparkir di halaman kantor tersebut.

Baca Juga:

Sejumlah kendaraan dibakar massa yang semakin beringas.

Terdengar suara letusan beberapa kali di area kantor dewan tersebut.

Api semakin membesar di dalam halaman kantor DPRD Makassar karena membakar mobil disusul suara ledakan.

Baca Juga:

Belum diketahui apakah ada orang di dalam kantor dewan tersebut.

Namun demikian, massa telah berkumpul bahkan bertindak anarkistis merusak kantor itu menjadi tambah parah.

Aksi demo di Makassar makin membara pada Jumat malam (29/8/2025). Massa bahkan merusak kantor DPRD Makassar dan membakar fasilitasnya.

TAGS   Makassar  Demo  DPRD Makassar  dibakar massa  Massa  
