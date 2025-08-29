Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Demo DPR Makan Korban Jiwa, Lestari Moerdijat: Wakil Rakyat Segera Instropeksi Diri

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:21 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengajak para wakil rakyat melakukan introspeksi diri dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Hal itu diperlukan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Unjuk rasa ke DPR RI yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi dorongan kuat bagi para wakil rakyat untuk segera melakukan introspeksi diri, apakah amanah yang dititipkan masyarakat sudah dijalankan dengan baik atau masih jauh dari harapan?" kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8).

Pada kesempatan yang sama, Rerie yang akrab disapa menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban pada unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Menurut Rerie, demonstrasi merupakan salah satu medium warga dalam menyampaikan pendapat.

"DPR ke depan harus mampu membuat mekanisme agar utusan demonstran dapat diterima oleh DPR sehingga aspirasi mereka dapat langsung disampaikan," ujar Rerie.

Di dalam mekanisme itu, Polri dapat menjadi sahabat dua pihak, DPR dan pengunjuk rasa yang berperan membawa dan mengawal utusan demonstran bertemu pimpinan DPR atau yang ditugaskan.

Kata Rerie, DPR kiranya harus sensitif dalam mengambil keputusan mengenai pendapatan atau fasilitas yang diterima dengan menimbang kondisi ekonomi rakyat.

Lestari Moerdijat berpesan unjuk rasa atau demo ke DPR yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi dorongan kuat para wakil rakyat untuk segera instropeksi diri

