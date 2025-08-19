Demo Jilid II Warga Pati Bakal Lebih Besar, Tuntutan Langsung terkait Nasib Sudewo

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:47 WIB

jpnn.com - PATI – Sekelompok massa warga Pati, Jawa Tengah, akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi demo jilid II yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu direncanakan digelar Senin (25/8).

Rencananya, demo warga Pati dipusatkan di depan Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Koordinator aksi Ahmad Husein berani memastikan jumlah massa aksi kedua akan lebih besar dibandingkan aksi pertama pada 13 Agustus 2025.

Blak-blakan, Ahmad Husein mengatakan, fokus utama tuntutan yang disuarakan ialah mendesak legislator segera memakzulkan Bupati Pati Sudewo melalui percepatan proses hak angket.

“Tuntutannya mendesak segera memakzulkan Sudewo. Kami minta hak angket dipercepat,” kata Husein saat dihubungi, Selasa (19/8), dikutip dari JPNN.Jateng.

Dia mengatakan, aliansi tidak lagi membuka posko donasi sebagaimana aksi sebelumnya.

Kali ini, yang dibangun adalah posko pengawalan hak angket serta posko pengaduan.