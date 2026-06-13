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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demo Mahasiswa 12 Juni Sempat Memanas, Massa Membubarkan Diri Jumat Malam

Sabtu, 13 Juni 2026 – 04:51 WIB
Demo Mahasiswa 12 Juni Sempat Memanas, Massa Membubarkan Diri Jumat Malam - JPNN.COM
Mahasiswa dari Kampus UI melakukan aksi di Jalan MH. Thramrin, Jakarta, Jumat (12/6). Massa BEM UI dan BEM KM IPB menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM, Sembako dan stop MBG. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026 berlangsung hingga malam hari.

Massa mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, membubarkan diri dengan tertib dalam aksi yang berakhir damai.

Massa membubarkan diri setelah berdiskusi dengan aparat keamanan.

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Demo Mahasiswa 12 Juni Sempat Memanas, Massa Membubarkan Diri Jumat Malam

Massa BEM UI dan BEM KM IPB dalam aksi demo mahasiswa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

Mereka membubarkan diri sekitar pukul 21.00 WIB dan meninggalkan lokasi unjuk rasa.

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Unjuk rasa mahasiswa digelar sejak Jumat siang.

Rombongan mahasiswa dengan berbagai warna almamater itu tiba sekitar pukul 14.30 WIB, dengan mencoba masuk ke kawasan Bundaran HI.

Massa aksi demo mahasiswa 12 Juni membubarkan diri Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB.

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TAGS   Demo Mahasiswa  Bundaran HI  Unjuk Rasa  Mahasiswa 
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