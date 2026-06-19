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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demo Mahasiswa di DPR, Massa Kritik Kebijakan Menaikkan Harga BBM saat Tengah Malam

Jumat, 19 Juni 2026 – 17:59 WIB
Demo Mahasiswa di DPR, Massa Kritik Kebijakan Menaikkan Harga BBM saat Tengah Malam - JPNN.COM
Seorang mahasiswa ketika berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dari Universitas Trisakti (Usakti) bersama Universitas Esa Unggul (UEU) ikut berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (19/6) siang ini.

Sekitar seribu mahasiswa dari Usakti dan UEU turun dalam aksi dengan membawa tiga tuntutan.

Mahasiswa juga mengerahkan mobil komando dan beberapa spanduk serta poster yang memuat kritik mereka. 

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Semisal, mereka membawa poster yang berisi kritik terhadap kondisi ekonomi yang jeblok dan demokrasi tak jalan.

"Ekonomi anjlok demokrasi digembok," demikian poster yang dibawa mahasiswa, Jumat.

Mahasiswa juga membawa poster yang berisi tentang kritik terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok.

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"Bensin naik, bahan pokok naik, kesabaran turun," demikian isi poster lainnya.

Selain itu, mahasiswa membawa poster bergambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengkritik harga BBM yang naik.

Mahasiswa dari Usakti membawa poster bergambar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengkritik harga BBM yang naik.

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TAGS   Aksi Demo  Demo Mahasiswa  Demo di DPR  kenaikan harga BBM 
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